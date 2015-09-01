Asus Zenfone2 ‘nin pil ömrünü nasıl uzatabilirim!

Asus’un amiral gemisi akıllı telefonu ZenFone 2 sahip olduğu pil ve BoostMaster hızlı şarj özelliğiyle de rakiplerinin önüne geçiyor. Aşağıda vermiş olduğumuz özellikler ile Asus Zenfone 2 telefonun pil ömrünü uzatabilirsiniz.
İşte pil ömrünüzü daha da uzatacak tüyolar
Sahip olduğu ASUS BoostMaster hızlı şarj teknolojisi ile tüm akıllı telefonlar içerisinde en kısa sürede şarj olan ZenFone 2 sahipleri, bu avantaja ek olarak uygulayabilecekleri çok basit yöntemlerle de ihtiyaç duyduklarında telefonlarının pil ömrünü daha da uzatabiliyor:
* Ekran parlaklığını düşürün
* Ekranın zaman aşım süresini kısaltın
* Arka planda çalışan uygulamaları kapatın
* Akıllı tasarruf modunu kullanın
* Hızlı ayarlardan Canlandırma seçeneğine tıklayın
* 3G/4G yerine Wi-Fi bağlantısını tercih edin
* Konum Servislerini, Bluetooth ve NFC’yi kapatın
* Otomatik-geçiş modunu kullanın
Gerek performans gerekse tasarım açısından tüketicilerden yoğun ilgi gören ASUS ZenFone 2, 2.3 GHz’e varan 64-bit Intel Atom işlemcisi ve dünyanın ilk 4GB RAM’i ile akıllı telefonlar için “üstün performans” tanımını yeniden belirlerken sahip olduğu pille de rakiplerinin önüne geçiyor.
Her ne kadar pil kapasiteleri artmış olsa da çabuk biten piller ve bu pillerin şarj sürelerinin uzunluğu tüketicileri rahatsız ediyor. Bu noktada Asus Zenfone 2, hem pil kapasitesinin fazlalığı hem de sunduğu hızlı şarj teknolojisi özelliği ile tüketicileri hızla kendisine çekiyor. 3000mAh pili sayesinde ZenFone 2’yi tüm gün kullanmak mümkün hale gelirken 32GB ve 64GB modellerinde bulunan ASUS BoostMaster hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 39 dakikada telefon şarjının %60’ı doluyor. Ayrıca yapılan benchmark testlerinde yalnızca 5 dakika içerisinde yüzde 17 oranında şarj olarak en yakın rakibine açık ara fark atan Asus Zenfone 2, 15 dakika içerisinde ise yüzde 32 oranında şarj olarak yine birincilik koltuğuna oturuyor.
ZenFone 2’nin dahili 4G/LTE bağlantısı, 150Mbit/s’ye kadar çıkabilen yüksek indirme hızlarının yanı sıra 802.11ac Wi-Fi bağlantısıyla da müzik ve filmlerin kesintisiz izlenmesini sağlıyor. DSDA (Dual SIM Dual Active) teknolojisi aynı anda iki SIM kartı sürekli çalışır halde tutarken güçlü pili, ZenFone 2’nin kullanıcılara şarj sorunu yaşatmayan mükemmel bir seyahat ve iş arkadaşı olmasını sağlıyor.
ZenFone 2; Android 5.0 Lollipop yüklü ASUS ZenFone 2’nin 16GB (1,8 GHz işlemci), 32GB (2,3 GHz işlemci) ve 64GB (2,3 GHz işlemci) depolamaya sahip modelleri ve cazibe kırmızısı, buzul grisi, saf altın renk seçenekleriyle uygun fiyatlarda kullanıcıların beğenisine sunuluyor:
ZenFone 2 (ZE551ML) 1,8 GHz/4GB 16GB ROM: 1.099 TL
ZenFone 2 (ZE551ML) 2,3 GHz/4GB 32GB ROM: 1.299 TL
(BoostMaster hızlı şarj adaptörü içerir)
ZenFone 2 (ZE551ML) 2,3 GHz/4GB 64GB ROM: 1.499 TL
(BoostMaster hızlı şarj adaptörü içerir)
abi ben 3 gün önce aldım. dakikada %1 şarjım gidiyor. Neden böyle?
Eğer Uygulama Optimizasyonu yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederiz. Telefon normalde kaç gün dayanıyor?
ya ben bugun adlım 2dkda %3 şarj giti yardımcı olrumsun
Sorununuz arka planda çalışan bir uygulama ya da teknik bir problemden dolayı kaynaklanıyor olabilir.
arka planda derken son açtımve kpatmadım mı mı katettiniz? öyle ise kapatıyorum.Serisi aradım bana deikelrki 1hafta boyunca böle olucakmış bil kendini bişeymi ne yapıcakmış telefonun kpaananana kadar durmasını bekleyin ve kapalı şarj edin diyor. Ama ben böle birşe olacağını düşünmüyorumçünkü daha önce kuladığım telefonlarda böle bişey yoktu.
Elimizde hazır böyle bir model olsa test ederdik. Tam bir şey diyemiyoruz. Ekran Parlaklığını otomatikte tutun, 4.5G LTE’yi az kullanmaya çalışın. Şu anda LTE Teknolojisi bataryaların kullanım süresini yarı yarıya indiriyor. Çoğu modelde olan bir olay. Mümkün mertebe Wi-Fi’yi kullanın. Bataryayı bitmeden şarj etmeyin. Yarım şarj etmeyin. Yavaş Şarj -Standart Şarj- Adaptörü kullanın. Mesela Samsung Galaxy J serisi Şarj Adaptörünü deneyin bir de. Bunlar aklımıza gelenler. Bunlar da işe yaramıyorsa başka tavsiyeler tekrar veririz.