Asus Zenfone2 ‘nin pil ömrünü nasıl uzatabilirim!

Asus’un amiral gemisi akıllı telefonu ZenFone 2 sahip olduğu pil ve BoostMaster hızlı şarj özelliğiyle de rakiplerinin önüne geçiyor. Aşağıda vermiş olduğumuz özellikler ile Asus Zenfone 2 telefonun pil ömrünü uzatabilirsiniz.

İşte pil ömrünüzü daha da uzatacak tüyolar

Sahip olduğu ASUS BoostMaster hızlı şarj teknolojisi ile tüm akıllı telefonlar içerisinde en kısa sürede şarj olan ZenFone 2 sahipleri, bu avantaja ek olarak uygulayabilecekleri çok basit yöntemlerle de ihtiyaç duyduklarında telefonlarının pil ömrünü daha da uzatabiliyor:

* Ekran parlaklığını düşürün

* Ekranın zaman aşım süresini kısaltın

* Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

* Akıllı tasarruf modunu kullanın

* Hızlı ayarlardan Canlandırma seçeneğine tıklayın

* 3G/4G yerine Wi-Fi bağlantısını tercih edin

* Konum Servislerini, Bluetooth ve NFC’yi kapatın

* Otomatik-geçiş modunu kullanın

Gerek performans gerekse tasarım açısından tüketicilerden yoğun ilgi gören ASUS ZenFone 2, 2.3 GHz’e varan 64-bit Intel Atom işlemcisi ve dünyanın ilk 4GB RAM’i ile akıllı telefonlar için “üstün performans” tanımını yeniden belirlerken sahip olduğu pille de rakiplerinin önüne geçiyor.

Her ne kadar pil kapasiteleri artmış olsa da çabuk biten piller ve bu pillerin şarj sürelerinin uzunluğu tüketicileri rahatsız ediyor. Bu noktada Asus Zenfone 2, hem pil kapasitesinin fazlalığı hem de sunduğu hızlı şarj teknolojisi özelliği ile tüketicileri hızla kendisine çekiyor. 3000mAh pili sayesinde ZenFone 2’yi tüm gün kullanmak mümkün hale gelirken 32GB ve 64GB modellerinde bulunan ASUS BoostMaster hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 39 dakikada telefon şarjının %60’ı doluyor. Ayrıca yapılan benchmark testlerinde yalnızca 5 dakika içerisinde yüzde 17 oranında şarj olarak en yakın rakibine açık ara fark atan Asus Zenfone 2, 15 dakika içerisinde ise yüzde 32 oranında şarj olarak yine birincilik koltuğuna oturuyor.

ZenFone 2’nin dahili 4G/LTE bağlantısı, 150Mbit/s’ye kadar çıkabilen yüksek indirme hızlarının yanı sıra 802.11ac Wi-Fi bağlantısıyla da müzik ve filmlerin kesintisiz izlenmesini sağlıyor. DSDA (Dual SIM Dual Active) teknolojisi aynı anda iki SIM kartı sürekli çalışır halde tutarken güçlü pili, ZenFone 2’nin kullanıcılara şarj sorunu yaşatmayan mükemmel bir seyahat ve iş arkadaşı olmasını sağlıyor.

ZenFone 2; Android 5.0 Lollipop yüklü ASUS ZenFone 2’nin 16GB (1,8 GHz işlemci), 32GB (2,3 GHz işlemci) ve 64GB (2,3 GHz işlemci) depolamaya sahip modelleri ve cazibe kırmızısı, buzul grisi, saf altın renk seçenekleriyle uygun fiyatlarda kullanıcıların beğenisine sunuluyor:

ZenFone 2 (ZE551ML) 1,8 GHz/4GB 16GB ROM: 1.099 TL

ZenFone 2 (ZE551ML) 2,3 GHz/4GB 32GB ROM: 1.299 TL

(BoostMaster hızlı şarj adaptörü içerir)

ZenFone 2 (ZE551ML) 2,3 GHz/4GB 64GB ROM: 1.499 TL

(BoostMaster hızlı şarj adaptörü içerir)