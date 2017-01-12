12 Ocak 2017 Perşembe
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ASUS’tan 4K HDR oyuncu monitörü PG27UQ

Özgür Yıldız Canlı Yorum

Tayvanlı teknoloji firması ASUS, oyunculara yönelik ürettiği monitör serisine bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın ilk 144Hz tazeleme oranına sahip 4K HDR oyuncu monitörü olan PG27UQ, CES 2017’de tanıtıldı. AHVA tipi 4K bir panele sahip olan monitör, 1000 nit parlaklığa ve G-Sync özellikli 144Hz tazeleme oranına sahip.

HDR10 desteği sunan monitör, 27 inç boyuta sahip. Monitörün tüm özelliklerini kullanmak için, NVIDIA’nın GeForce GTX 10 serisi bir ekran kartına ve DisplayPort 1.4 bağlantısına sahip olunması gerekiyor.

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