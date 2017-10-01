ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde bir aile, atmosfer balonuna bağladıkları bir GoPro ile kendi “uzay görevlerini” yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado Eyaleti’nde bulunan bir aile, NASA’dan aldıkları izinle bir atmosfer balonuna GoPro bağlayarak kendi “uzay görevlerini” gerçekleştirdi. Gerçekten güzel görüntüler yakalayan ailenin GoPro ile çektiği video İnternet aleminin oldukça ilgisini çekti. Dünya yüzeyinin 16 kilometre üstüne kadar çıkan balon stratosferden çok güzel görüntüler elde etti.

BoredPanda’da “Kevin Photos” adında bir kullanıcının attığı videoyla ilgili olarak Kevin, ailesi ve çocuklarıyla birlikte bir uzay deneyi yapmak istediklerini ve düşük bütçelerle ve otoritelerden alınan izinlerle bu deneylerin ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kamerayı köpüklerle ve tuvalet kağıdı rulolarıyla güvene almalarına rağmen, şehrin üzerine düştüğü için kurtaramadıklarını belirten Kevin, hafıza kartını kurtarabildiklerini ve bu görüntüyü elde ettiklerini söyledi.