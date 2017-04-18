21 Nisan 2017 Cuma
Ana Sayfa / BASIN BÜLTENİ / Autoliv Türkiye Uluslararası İK Ödülünü Kazandı

Autoliv Türkiye Uluslararası İK Ödülünü Kazandı

Özgür Yıldız Canlı Yorum

Otomotiv güvenlik sistemlerinin lider ve öncü firması Autoliv Türkiye İnsan Kaynakları (İK) alanında uluslararası bir gurur yaşıyor. Autoliv EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesindeki 152 şirket arasında gerçekleştirilen “En İyi Aday Tecrübesi” dalında ödül kazanıldı. 

 60 yıldan fazladır hayat kurtarmaya odaklanan güvenlik teknolojileri firması Autoliv’in Türkiye İnsan Kaynakları (İK) ekibi uluslararası bir başarıya imza attı. Otomotiv sektörüne yönelik Autoliv inovatif ürünleri dünya çapında her yıl 30 bin kişinin hayatını kurtarıyor, pek çok yaralanmayı önlüyor.

Kaliteli bir aday deneyiminin desteklenmesi ve tanıtımına odaklanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Talentboard tarafından EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesindeki 152 şirket arasında gerçekleştirilen “En İyi Aday Tecrübesi” anketinde Autoliv Türkiye ödül almaya hak kazandı. 24 bin 576 aday değerlendirmesi sonucunda bu bölgeden toplam 28 şirkete ödülleri verildi.

Talentboard, Aday Deneyim Ödülü programı ve sponsorları, tüm işe alım döngüsü boyunca şirketlerin sunduğu aday deneyimlerini tanımaya ve iş başvurularının işleme biçimini değiştirmeyi amaçlıyorlar.

En iyi aday tecrübesi anketinde görüşmeye gelen adayların başından sonuna görüşme süreçlerinden duydukları memnuniyet değerlendiriliyor. Bu yolla firmaların değerlendirildiği ödüller 2012 yılından bu yana veriliyor. Bu anketin yapılmasındaki amaç ise en iyi aday tecrübesini yaşayan firmaları ödüllendirerek diğer firmalara süreçlerini geliştirmelerine yol gösterici olmak ve bu süreci iyi yürüten firmaların uygulamalarını paylaşmak olarak aktarılıyor.

2016 yılı değerlendirmeleri için EMEA bölgesinden 152 ülke katıldı, 28 ülkeden kazananlar oldu.  Bir sistem üzerinden anketler adaylar ile paylaşıldı,  anket değerlendirmeleri Talentboard tarafından değerlendirilerek gizlilik içersinde yürütüldü

ETİKET

Hakkında Özgür Yıldız

İlgili Haber

Samsung Galaxy S8 yeni akıllı asistanı Bixby ile öne çıkıyor.

Samsung, akıllı telefonu yeniden tanımlayan Galaxy S8 ve S8+’da ölçüleri, kavisli ekranı, ekran-gövde oranı, gelişmiş ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA

PCkoloji Dergi, 'Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz olarak dağıtılan teknoloji dergisidir.'
© Copyright PCkoloji Dergi 2017

Bad Behavior has blocked 1049 access attempts in the last 7 days.