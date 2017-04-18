Autoliv Türkiye Uluslararası İK Ödülünü Kazandı

Otomotiv güvenlik sistemlerinin lider ve öncü firması Autoliv Türkiye İnsan Kaynakları (İK) alanında uluslararası bir gurur yaşıyor. Autoliv EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesindeki 152 şirket arasında gerçekleştirilen “En İyi Aday Tecrübesi” dalında ödül kazanıldı.

60 yıldan fazladır hayat kurtarmaya odaklanan güvenlik teknolojileri firması Autoliv’in Türkiye İnsan Kaynakları (İK) ekibi uluslararası bir başarıya imza attı. Otomotiv sektörüne yönelik Autoliv inovatif ürünleri dünya çapında her yıl 30 bin kişinin hayatını kurtarıyor, pek çok yaralanmayı önlüyor.

Kaliteli bir aday deneyiminin desteklenmesi ve tanıtımına odaklanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Talentboard tarafından EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesindeki 152 şirket arasında gerçekleştirilen “En İyi Aday Tecrübesi” anketinde Autoliv Türkiye ödül almaya hak kazandı. 24 bin 576 aday değerlendirmesi sonucunda bu bölgeden toplam 28 şirkete ödülleri verildi.

Talentboard, Aday Deneyim Ödülü programı ve sponsorları, tüm işe alım döngüsü boyunca şirketlerin sunduğu aday deneyimlerini tanımaya ve iş başvurularının işleme biçimini değiştirmeyi amaçlıyorlar.

En iyi aday tecrübesi anketinde görüşmeye gelen adayların başından sonuna görüşme süreçlerinden duydukları memnuniyet değerlendiriliyor. Bu yolla firmaların değerlendirildiği ödüller 2012 yılından bu yana veriliyor. Bu anketin yapılmasındaki amaç ise en iyi aday tecrübesini yaşayan firmaları ödüllendirerek diğer firmalara süreçlerini geliştirmelerine yol gösterici olmak ve bu süreci iyi yürüten firmaların uygulamalarını paylaşmak olarak aktarılıyor.

2016 yılı değerlendirmeleri için EMEA bölgesinden 152 ülke katıldı, 28 ülkeden kazananlar oldu. Bir sistem üzerinden anketler adaylar ile paylaşıldı, anket değerlendirmeleri Talentboard tarafından değerlendirilerek gizlilik içersinde yürütüldü