Boğaziçi Üniversitesi, Twitter etkileşimlerine göre dünyanın en iyi 9. üniversitesi oldu. Avrupa’da ise Harvard gibi üniversiteleri geçerek Twitter kullanımında en iyi üniversite olmayı başardı.

Times Higher Education(THE) QS, ARWU ve US News and Reports verilerine dayanarak hazırlanan World 100 Reptation Network’te üniversitelerin Twitter erişimleri ve ne kadar başarılı oldukları araştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda MIT, Princeton, Cambridge, Harvard, Yale gibi üniversiteleri geçen bir Türk üniversitesi var. Ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Boğaziçi Üniversitesi, Twitter’da bu üniversiteleri geçmeyi başardı.

Boğaziçi, QS University Rankings’in en iyi 200 sıralamasında yüzde 1’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu! https://t.co/hKVucHOVv8 — Boğaziçi Üni. (@UniBogazici) 22 Ekim 2017

Sıralama belirlenirken retweetlenen tweetlerin yüzdesi, ulaşılan tweet yoğunluğu, ulaşılan beğeni miktarı, beğenilen tweet yüzdesi gibi gerekçeler göz önüne alınıyor. Boğaziçi’nin karnesi ise son derece parlak durumda. Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından yaz aylarında paylaşılan 1322 tweet’in yüzde 77’si takipçileri tarafından retweet edilirken, yüzde 82’si beğenildi. Bu yüzdeyle dünyanın en büyük üniversitelerinin önüne geçen Boğaziçi Üniversitesi, bu oranla Avrupa’da sosyal medyayı kullanan en iyi üniversite oldu. Dünyada ise 9. sırada yer alıyor.