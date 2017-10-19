Uzay alanında çalışmalar ve keşifler tüm hızıyla sürüyor. Uzayda özellikle ABD, Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında keşifler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak Japon uzay araştırmacıları, Ay’da astronotlar tarafından üs olarak kullanılabilecek 50 kilometre boyunca uzanan bir mağara keşfettiklerini duyurdular. Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), tarafından gerçekleştirilen keşfin bizim için de önemi var. Çünkü gelecekte uzay araştırmacıları için bu dev yer altı mağarası astronotlar için Ay üssü olarak kullanılabilir.

3,5 milyar yıl önce lavlardan oluştuğu düşünülen mağaranın gelecekte içinde bir uzay üssü kurulması halinde astronotları güneşin yaydığı radyasyon ve kozmik ışınlardan korunabileceği düşünülüyor