Babalar gibi güçlü bir hediye; TP-Link Archer serisi

TP-Link’in Archer serisi modemleri, oyun oynamayı, HD video izlemeyi seven babaların ihtiyacı olan güçlü özellikleriyle farklı bir hediye seçeneği oluşturuyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, babalar günü için farklı ve teknolojik hediye almak isteyenlere güçlü modemlerini öneriyor. Archer serisi VR400, VR600, VR900 ve VR2600 VDSL modem modelleri yüksek kablosuz hızları ve güçlü özellikleriyle babalara yakışır ürünler.

Çift kanal desteğine sahip, yüksek WiFi hızlarına ulaşan (802.11ac destekli) bu modemler farklı bağlantı tiplerini destekliyor. Bu sayede ister ADSL, ister VDSL, ister kablo ya da fiber bağlantıya sahip herkes için uygun. Yüksek bağlantı hızı ve hüzmeleme (beamforming) teknolojisi başta olmak üzere gelişmiş teknolojik yapısı sayesinde bu modemler, online oyun, HD film gibi uygulamaları kullananlar için hızlı ve kesintisiz WiFi bağlantısı sunuyor. Çocukları ile birlikte evde keyifli zaman geçirmekten hoşlanan, birlikte online oyun oynamayı ya da internetten HD film indirip izlemeyi seven babalar için güzel ve farklı bir Babalar Günü hediyesi seçeneği olan bu modemler, farklı kablosuz hızlara sahip ve buna göre fiyatları da değişiyor. Her bütçeye ve gereksinime uygun bir Archer VDSL serisi modem bulunuyor.

Seyahat eden babalar için…

Evlerindeki modemden hoşnut olup değiştirmek istemeyenler için de TP-Link’te değişik hediye seçenekleri yer alıyor. Bunlar arasında yer alan mobil 4G router’lar (MiFi cihazları), özellikle sık seyahat eden babalar için özel birer hediye niteliğinde. TP-Link’in 4G destekli M7300 ve M7350 modelleri, içine takılan 4G SIM kart ile WiFi ağı oluşturuyor ve 10 kişi/cihaza kadar paylaştırıyor. Özellikle yurtdışı gezilerde kullanışlı bir çözüm olan MiFi cihazları, ayrıca yazlık evlerde de kablosuz ağ için farklı bir seçenek oluşturuyor. Sabit bağlantı yerine, yazlık evlerde bu cihazlar ile WiFi ağı oluşturmak mümkün oluyor. Üstelik yaz bittiğinde abonelik iptali, nakil vb işleri yapmak da gerekmiyor. MiFi cihazı istenen yere çantada ve cepte taşınabiliyor.