Bundan neredeyse yüz yıl önce ilk defa okuyucunun karşısına çıkan ve o günden bugüne kadar sayısız çizgi roman, animasyon, film ve oyuna konu olan Batman, nam-ı diğer Bruce Wayne, Rocksteady Studios’un üçüncü Batman oyunu Batman: Arkham Knight ile tekrar karşımıza çıkıyor. İlk olarak 2009 yılında Batman: Arkham Asylum ile başlayan hikâye, geliştirici firmanın da açıkladığı gibi serinin son oyunu.

Hikayemizin bu bölümünde neredeyse Gotham’da karşılaştığımız bütün düşmanlarla karşılaşıyoruz. Poison Ivy, Two-Face, Penguin, Riddler ve sürpriz bir isimden oluşan düşman kadrosunda Batman evrenine yabancı olmayanların da hatırlayacağı birçok farklı karakter de eşlik ediyor. Ancak ana düşmanlarımızın insanlara toksik gazlarla en büyük korkularını yaşatan Scarecrow ve çoğumuzun oyunun adını duyduğundan beri “Kim bu?” dediği Arkham Knight olduğunu söyleyelim. Düşmanların dışında dostlar konusunda da oldukça zengin Arkham Knight. Batman’in yaveri Alfred, Komiser James Gordon, Lucius Fox ve Robin listenin en başında yer alanlar. Kısacası Rocksteady, geliştirdiği son Batman oyunu için kadroyu geniş tutmuş ve tüm önemli karakterlere yer vermiş.

Oyunun geçtiği Gotham şehri de daha önceki iki oyunda gördüklerimizden daha geniş ve detaylı olarak karşımıza çıkıyor bu sefer. Şehirde ister kancamızla oraya buraya tutunarak ve ardından süzülerek ilerlememiz mümkün. Fakat Batman: Arkham Knight bize uzun süredir seride görmediğimiz Batman’in aracı; Batmobil’i sunuyor. Hem de öyle sadece birkaç kez kullanmıyorsunuz onu. Tüm şehri gezmek, aşmanız gereken engelleri yıkmak, çatılarda gezmek ve en önemlisi; bir silah olarak kullanmak için çok işinize yarıyor. Öyle ki çoğu durumda Batman, Batmobil’e binmeden uzaktan kumanda ederek kendini kurtarıyor. Yani Batmobil bir nevi bu oyunun başkahramanlarından biri.

Arkham Knight, serinin önceki oyunlarını oynamış olanlar için alışılmış kontroller sunuyor. Dövüşler oldukça akıcı ve gerçekten farklı kombinasyonlarla birlikte Batman’in dövüşmesi gerektiği gibi animasyonlar bulunuyor. Bununla birlikte karakter tasarımları ve genel görsel detay seviyesi de oldukça başarılı. Öyle ki Rocksteady, Gotham’ı en ince detayına kadar işleyerek hazırlamış.

Ana olarak 4 farklı görev tipi bizi Gotham’da bekliyor. Bunların en başında ana hikaye görevleri geliyor. Bu görevler, Scarecrow’un Gotham’a zehirli gaz salınımını önlemeye çalışmakla başlıyor. İkinci olarak genellikle insanları kurtardığımız yardım görevleri bulunuyor. Bunun dışında da Riddler’ın bilmecelerini çözmek, cinayetleri açığa çıkarmak ve AR (Sanal Gerçeklik) Challenge’lar gibi hem görev tamamlayıp, hem de size Batman’in yeteneklerini kullandırmaya alıştıran pratik bölümler sunuluyor.

Batman: Arkham Knight, ana hikayeyi sonlandırsanız bile, size daha fazlasını sunan bir şehir vaat ediyor. Yani Batmobil’le birlikte neredeyse Batman’i konu almış bir Grand Theft Auto oynuyorsunuz. Bu da size düz bir hikayeye zorlamadığı için rahat bir oynanabilirlik sunuyor.

Arkham Knight’ın bu yazı hazırlanırken bir süredir satışta olmadığını da belirtmemiz gerek. Oyunda yer alan teknik sorunlar nedeniyle Rocksteady, oyunun PC sürümünü şimdilik piyasadan çekti. Halen ön siparişle alınabilen oyunun konsol versiyonu ise şimdilik sorunsuz oynanabiliyor. Eğer bir PC oyuncusuysanız ve sabrınız varsa, Batman: Arkham Knight oynamadan geçilmeyecek bir yapım. Her ne kadar önceki oyunlar kadar beklenenin biraz daha altında kalsa da, Yarasa Adam’ın bu efsanevi hikayesini tamamlamak, her oyuncunun tecrübe etmesi gereken bir deneyim.