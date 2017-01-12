Beklenen telefon HTC U Ultra tanıtıldı

HTC, yeni ve beklenen telefon serisi HTC U’yu tanıttı.

Seride bulunan HTC U Ultra ve HTC U Play, geçtiğimiz perşembe Tayvan’da görücüye çıktı. Firmanın “amiral gemisi” demekten çekindiği HTC U Ultra, Sense Companion adındaki sesli yardımcıyla geliyor.

HTC U Ultra, 5.7 inç’lik ekranında, özellikle son dönem akıllı saatlerde sıkça kullanılan Sapphire cam kullanıyor. Fakat bu cam sadece sınırlı sayıde üretilen sürümde kullanıcılara sunulacak. Standart olarak ise Gorilla Glass 5 korumasıyla satışa çıkacak olan ürün, ilginç bir şekilde Google Assistant yerine kendi sesli yardımcısı Sense Companion ile sunulacak.

Yeni telefonun HTC 10’da kullanılan kamerayla aynı kameraya sahip olacağı belirtiliyor. 4GB RAM, 64 ve 128 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 3000 mAh pil ve tek dokunuşlu parmakizi sensörü de cihazın diğer özellikleri arasında.