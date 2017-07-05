BENQ XL2430T Oyuncu Monitörü

Akıcı ve kaliteli görüntüler bir arada

Eğer oyun oynayan biriyseniz, PC’nizdeki parçaların oyunlara uygun performanslara sahip olması gerektiğiniz az çok bilirsiniz. Genel olarak ekran kartı ve işlemci bu parçalarda en önemlileridir. Son dönemde de klavye, fare ve kulaklık gibi aksesuarlar, oyun konusunda büyük öneme sahip olmaya başladılar. Ancak çoğu kullanıcının fark etmediği bir şey var: Monitör. Konu oyun olunca, oyuncu monitörleri de aslında bu denklemdeki en önemli yere sahip oluyor.

İşte incelediğimiz BenQ XL2430T ‘de bu kategorideki bir performans canavarı.1920 x 1080 Full HD çözünürlüğe sahip olan XL2430T, 24 inç boyutunda, 144Hz tazeleme oranı ve 1 ms tepki süresini oyunculara sunuyor. 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 1 adet DVI ve 1 adet VGA çıkışına sahip olan monitör, kulaklık çıkışı, mikrofon ve USB girişleri gibi farklı girişleri de bünyesinde barındırıyor.

Görünüş açısından siyah üzeri kırmızı işlemelere sahip olan XL2430T, sol tarafında barındırdığı kulaklık askısıyla da masanızın üzerinde boş alan yaratmanıza imkân tanıyor. Üzerinde bulunan ve S Switch adı verilen kontrol aparatıyla, belirlediğiniz görüntüleme profilleri arasında hızlı değişiklikler yapabilir ve menüde kolayca ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı stand yapısıyla monitörü portre görünümüne bile getirebiliyorsunuz. Bu da ergonomi için büyük bir artı.

Genel olarak BenQ XL2430T, bir oyuncunun istediği tazeleme oranı ve gecikme süresini, daha önce görmediğimiz derecede başarılı bir TN panel yardımıyla sağlıyor. Kulaklık askısı ve kolay kullanımlı S Switch ise monitörün bize sunduğu ilginç ve bir o kadar kullanışlı ekstra özellikler. Kısacası uygunfiyatlı bir 144Hz monitör arayanlar, BenQ XL2430T’yi gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.