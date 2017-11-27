Bilim adamları bakteriler üzerinde oynayıp bir “kayıt cihazı” haline getirdiler!

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar doğal bakteri bağışıklık sistemini mikroskobik bir veri kaydediciye dönüştürdü. Böylelikle, bakteri hücreleri ile ilgili yeni bir teknoloji sınıfı atıldı.

İnsanın bağırsağında yaşayan mikroorganizma Escherichia coli’yi değiştiren araştırmacılar, bakterilerin çevreyle olan etkileşimlerini kaydetmelerini ve ayrıca gelişmelerini tarihsel bilgileriyle takip etmelerini sağladılar. Bir bilim adamı olan Harris Wang, böyle bir bakterisinin hastanın sindirim sistemindeki değişiklikleri kaydetmek için yutulabileceğini ve şimdiye kadar bulunmayan bilgileri sağladığını söylüyor.

Bu yöntem, çevresel algılama ve mikrobiyolojinin yanı sıra çevre bilimlerinde de yararlı olabilir. Yayınlanan belgeler, şu anki sistemin aynı anda en az üç sinyalin günlerce kaydedilebildiğini ispat ediyor.