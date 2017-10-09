Bilişim Medyası Derneği (BMD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “BMD Pikniği” etkinliğinin 11’incisi, 8 Ekim 2017 Pazar günü Sarıyer Event Garden’da gerçekleşti.

Bilişim Medyası Derneği geleneksel pikniği; Türk Telekom’un ana sponsorluğunda bilişim medyasının deneyimli isimleri, sektör yöneticileri ve iletişimcileri bir araya getirdi. İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer’in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sektör çalışanları, kapalı havaya rağmen eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Tayfun Acarer, etkinlikte yaptığı konuşmada bilişim sektörünün tetikleyici bir sektör olduğuna, bu sektörü iyi kullanabilirsek Türkiye ekonomisi için çok pozitif katkısı olacağına vurgu yaptı. Sektörün gelişimi için bilişim medyasının son derece önemli olduğunu kaydeden Acarer, objektif görüşleri ile bilişim medyasının sektörü ileri taşıdığını söyledi. Bilişim Medyası Derneği’nin, farklı görüşlerden de olsa, bilişim medyasını bir araya getirmeyi amaçladığını ifade eden Acarer, derneğin farklı görüş ve düşünceleri tartışmak için iyi bir platform sunduğunu belirtti.

Konu ile ilgili olarak bir konuşma yapan Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş da; “Bilişim Medyası Derneği olarak ülkemizin bilişim anlamında gelişimine 19 yıldır katkıda bulunuyoruz. Aynı şekilde Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom da her zaman bizlerin bilişim yayıncılığı alanındaki çalışmalarımıza destek oluyor. Bu önemli destek için kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte işbirliğimizi daha ileriye taşıyarak birlikte önemli projelere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Bilişim muhabir ve editörleri, sektör yöneticileri ve iletişim danışmanları, kahvaltının ardından gün boyu düzenlenen basketbol ve Slot Car Racing turnuvalarında ter döktü. Çocuklar da piknikte palyaçolar ve şişme trambolin ile güzel vakit geçirdiler.