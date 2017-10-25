Önce bir uçak şimdi de bu. iPhone 8’i toplu alanlarda hediye olarak görmeye başladık. Arabistan’da bir düğünde damat tarafı, düğüne katılan herkese iPhone 8 dağıttı.

Normalde misafirlerin evlenen çifte takı töreninde bir şeyler takması beklenirken damadın misafirlere yaptığı sürpriz, bir davetli tarafından kameraya kaydedildi. Kameranın çok kaliteli olmamasından dolayı çekim yaptığı sırada kendisine daha iPhone 8 verilmediğini görüyoruz.

Düğün ve damadın kimliği hakkında bir bilgi yok ancak Arabistan’da petrol zenginleri başta olmak üzere “abartılı” pek çok zengin var. Durum böyle olunca iPhone 8’in dağıtılması çok büyük bir şaşkınlık durumu değil.