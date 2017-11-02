Dijital para birimi Bitcoin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı ekonomistler her ne kadar Bitcoin’i önermeyip uzak durun deseler de, her şeye rağmen Bitcoin bugün bir rekor kırdı. Kurulduğundan bu yana ilk kez bugün 7.000 seviyelerine ulaştı.

Uzmanlar, ABD’li finans devi CME Group’un Bitcoin’in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığına işaret ederek, sanal para birimine olan talebin arttığını vurguladı. Bu haberle birlikte önceki gün 6500 dolar seviyelerine çıkan Bitcoin’le birlikte piyasadaki sanal paraların değeri 190 milyar dolara çıktı.

Ekonomistler önermiyor

Birçok ekonomist ve fütürist Bitcoin’i geleceğin para birimi olarak değerlendirirken aralarında Nobel ödüllü ekonomistlerin de olduğu bir grup Bitcoin’i bir balon olarak gördüklerini açıklamıştı. Yakın zamanda konuşan Yale Üniversitesi’nde görevli profesör Robert Shiller, Bitcoin hakkında “Balon” yorumunu yapmıştı. Ekonomi dalında Nobel Ödülü’nü piyasadaki balonlar üzerine yapan Shiller, analizi sonrasında günümüzdeki en büyük balonun Bitcoin olduğunu ifade etmişti.

Son olarak, şuanda taleplerin çok olmasıyla birlikte Bitcoin satın alım işlemi geçici bir süreliğine durduruldu. Resmi sitede yayınlanan bilgiye göre, satın alma sayfasına geldiğinizde “Yüksek talep nedeniyle şuanda hizmet verememekteyiz.” yazıyor.