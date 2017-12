Netflix, dördüncü sezonu heyecanla beklenen Emmy-ödüllü dizisi Black Mirror’un yayın tarihini yeni sezondan yepyeni bir fragman ile duyurdu! Black Mirror 29 Aralık 2017, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te gösterime girecek.

Her seferinde daha çarpıcı bir sezonla gelen Black Mirror’un, toplam altı bölümden oluşan 4. sezon kadrosunda Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel gibi ünlü isimlerin yanı sıra onlarca usta oyuncu yer alıyor. Dizinin 4. sezon yönetmen koltuğunda ise Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyor.

İşte 4. sezon fragmanı;

Black Mirror

Black Mirror, modern dünyaya karşı toplu huzursuzluğumuzu ele alırken, her bir bağımsız bölüm modern teknoloji paranoyasına değinen iğneleyici ve sürükleyici hikayeler anlatıyor. Teknoloji tüm hayatımızı değiştirdi; her evdeki, her masadaki, her eldeki plazma ekranlar, monitörler, akıllı telefonlar 21. yüzyıldaki varlığımızı bize geri yansıtan birer karanlık aynaya dönüştüler. Dizi Charlie Brooker tarafından yaratıldı ve yazıldı, dizinin baş yapımcılığını ise Brooker ve Annabel Jones üstlendi.