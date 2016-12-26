Kanadalı Telefon Üreticisi BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin görselleri ortaya çıktı. Cihazla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

İşte O Bilgiler:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 821 yongaseti yer alacak. 4.5 inçlik AMOLED ekranın Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.

3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 32 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. 21 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek.

“QWERTY” Fiziksel Klavye’ye de telefon sahip olacak. Yeni yıl -2017- ilk çeyreğinde tanıtılacak olan telefon; yılın 3. veya 4. çeyreğinde satışa çıkacak. Cihazın kod ismi: “Mercury” olacak.