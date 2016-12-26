26 Aralık 2016 Pazartesi
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BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!
BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!

BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!

Atılay Aşkale Canlı Yorum

Kanadalı Telefon Üreticisi BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin görselleri ortaya çıktı. Cihazla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!
BlackBerry Mercury (DTEK70)’nin Görselleri Ortaya Çıktı!

İşte O Bilgiler:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 821 yongaseti yer alacak. 4.5 inçlik AMOLED ekranın Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.

3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 32 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. 21 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek.

“QWERTY” Fiziksel Klavye’ye de telefon sahip olacak. Yeni yıl -2017- ilk çeyreğinde tanıtılacak olan telefon; yılın 3. veya 4. çeyreğinde satışa çıkacak. Cihazın kod ismi: “Mercury” olacak.

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