BlackBerry bir süredir gündemdeki yeni akıllı telefonu BlackBerry Motion’ı açıkladı. Dubai’de gerçekleşen GITEX Teknoloji Haftası’nda BlackBerry, yeni orta sınıf akıllı telefonu BlackBerry Motion’i resmen açıkladı.
TCL ve BlackBerry, ilk olarak bu çeyrekte yani yılın son çeyreğinde yeni cihazlarını satışa çıkaracaklar. BAE’de Dh1.699 satış fiyatıyla duyurulan cihazın fiyatının dolar cinsinden karşılığı ise 460 dolar.
İşte özellikleri;
|İşletim sistemi
|Android 7.1.1 Nougat
|Ekran
|5.5-inch, 1920×1080
IPS LCD
403ppi
DragonTrail Glass
Nano elmas çizilmez kaplama
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 625
Sekiz çekirdek 2.00GHz
Adreno 506 GPU
|RAM
|4GB
|Depolama
|32GB
|microSD
|microSD up to 2TB
|Arka kamera
|12MP (1.55 micron) f/2.0, PDAF
çift tonlu LED flaş
HDR, 4K, 30fps
|Ön kamera
|8MP f/2.2
1.12-mikron piksel
Selfie flash
1080p/30 video
|Pil
|4000mAh
çıkarılamaz
|Şarj
|Quick Charge 3.0
USB-C
|Suya dayanıklılık
|Evet, IP67
|Güvenlik
|DTEK güvenlik
FIPS 140-2 Full Disk Encryption
İş için Android, İş için Google Play
|Bağlanabilirlik
|Wi-Fi 802.11ac, 5GHz, Bluetooth 4.2 LE, NFC
GPS, GLONASS
|BBD100-1
|LTE Home: B1/ 3/ 7/8/20/26/28/32/38/40/41
LTE Roaming: B2/4/5/12/13/17/19/39
|BBD100-2
|LTE Home: B2/4/5/7/12/13/17/29/30/66
LTE Roaming: B1/3/8//20/28/38/39/40/41
|BBD100-6
|LTE Home: B1/ 3/ 7/8/20/26/28/32/38/40/41
LTE Roaming: B2/4/5/12/13/17/19/39
Çift SIM
|Ölçüler
|155.7 mm x 75.4 mm x 8.13 mm
|Ağırlık
|Belirsiz