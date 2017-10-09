BlackBerry bir süredir gündemdeki yeni akıllı telefonu BlackBerry Motion’ı açıkladı. Dubai’de gerçekleşen GITEX Teknoloji Haftası’nda BlackBerry, yeni orta sınıf akıllı telefonu BlackBerry Motion’i resmen açıkladı.

TCL ve BlackBerry, ilk olarak bu çeyrekte yani yılın son çeyreğinde yeni cihazlarını satışa çıkaracaklar. BAE’de Dh1.699 satış fiyatıyla duyurulan cihazın fiyatının dolar cinsinden karşılığı ise 460 dolar.

İşte özellikleri;

İşletim sistemi Android 7.1.1 Nougat
Ekran 5.5-inch, 1920×1080
IPS LCD
403ppi
DragonTrail Glass
Nano elmas çizilmez kaplama
İşlemci Qualcomm Snapdragon 625
Sekiz çekirdek 2.00GHz
Adreno 506 GPU
RAM 4GB
Depolama 32GB
microSD microSD up to 2TB
Arka kamera 12MP (1.55 micron) f/2.0, PDAF
çift tonlu LED flaş
HDR, 4K, 30fps
Ön kamera 8MP f/2.2
1.12-mikron piksel
Selfie flash
1080p/30 video
Pil 4000mAh
çıkarılamaz
Şarj Quick Charge 3.0
USB-C
Suya dayanıklılık Evet, IP67
Güvenlik DTEK güvenlik
FIPS 140-2 Full Disk Encryption
İş için Android, İş için Google Play
Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11ac, 5GHz, Bluetooth 4.2 LE, NFC
GPS, GLONASS
BBD100-1 LTE Home: B1/ 3/ 7/8/20/26/28/32/38/40/41
LTE Roaming: B2/4/5/12/13/17/19/39
BBD100-2 LTE Home: B2/4/5/7/12/13/17/29/30/66
LTE Roaming: B1/3/8//20/28/38/39/40/41
BBD100-6 LTE Home: B1/ 3/ 7/8/20/26/28/32/38/40/41
LTE Roaming: B2/4/5/12/13/17/19/39
Çift SIM
Ölçüler 155.7 mm x 75.4 mm x 8.13 mm
Ağırlık Belirsiz

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin
CAPTCHA