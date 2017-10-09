BlackBerry bir süredir gündemdeki yeni akıllı telefonu BlackBerry Motion’ı açıkladı. Dubai’de gerçekleşen GITEX Teknoloji Haftası’nda BlackBerry, yeni orta sınıf akıllı telefonu BlackBerry Motion’i resmen açıkladı.

TCL ve BlackBerry, ilk olarak bu çeyrekte yani yılın son çeyreğinde yeni cihazlarını satışa çıkaracaklar. BAE’de Dh1.699 satış fiyatıyla duyurulan cihazın fiyatının dolar cinsinden karşılığı ise 460 dolar.

İşte özellikleri;