Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait Blue Origin uzay turizmi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçen yıldan beri projeleriyle ilgili detaylar vermeye başlayan Blue Origin, bugün yeni bir kilometretaşını geride bıraktığını duyurdu. Şirket 6 yıldır üzerinde çalıştığı BE-4 roket motorunu sonunda ateşledi ve başarıyla test etti. Bu dev motor şirketin uzay projeleri için çok önemli bir role sahip.

ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen testte motor yüzde 50 performansla çalıştırılırken 3 saniyelik çalışma anına ait farklı açılardan çekilen görüntüler Blue Origin’in Twitter adresinden paylaşıldı.

Yedi adet BE-4 motoruyla toplamda 3.850.000 pound itici güce ulaşacak olan New Glenn roketi yörüngeye yük ve insan taşıyacak.

İşte o görüntüler;