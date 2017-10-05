Teknoloji gelişiyor ve makinelerin kapasiteleri de bununla birlikte artıyor. Otomobillerin yapabildiklerinin de aynı şekilde devamlı olarak arttığına şahit oluyoruz. Son olarak Bugatti Chiron, 0-400-0 km hız aralıklarını Eylül ayı içerisinde yapılan bir denemede 41.92 saniyede tamamlayarak bir rekora imza atmıştı. Ancak bu rekor çok fazla sürmedi.

Koenigsegg tarafından gerçekleştirilen rekor denemesinde, Agera RS ile aynı alanda dünya hız rekoru 5.5 saniye geliştirildi. Bu süre, bu yüksek hızlar ve performanslarda oldukça büyük bir gelişim.

Danimarka’da bulunan ve 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Vandel Havaüssü‘ne giden Koenigsegg ekibi 1341 beygir gücüne sahip 1000 kilowattlık motoru olan Agera RS ile asfalta indi. Sıra dışı deneyimde sürücü koltuğunda Koenigsegg’in resmi pilotu Niklas Lilja oturdu.

Ünlü pilot Agera RS ile 0’dan 400 kilometreye tam 26.88 saniyede çıkmayı başardı. Bunun ardından tekrar durması 9.56 saniye sürdü. Bu performans ise rekoru beraberinde getirdi.