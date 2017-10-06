Burger King, ‘It’ filminin ön gösteriminde ezeli rakibine çok ince bir göndermede bulundu. McDonald’s’ın buna nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

Bildiğiniz üzere McDonald’s’ın maskotu olan palyaçonun IT filminin kötü karakteri palyaçoya benzerliği, oldukça tartışılan bir konuydu.

Bu konu ilk kez bu filmle de gündeme gelmedi. McDonald’s’ın maskotunun, Pennywise ile benzerliği daha önceden de çok tartışılan bir konuydu. ABD’de ortaya çıkan ürkünç palyaçolar nedeniyle McDonald’s, Ronald McDonald’ı bu sıralar pek göz önüne çıkartmamaya karar vermişti. Bu durum düzelene kadar hiçbir etkinliğe katılmayacak olan Ronald, bir süre gözlerden uzak olacaktı.

Burger King ise Eylül ayında vizyona giren filmde yer alan palyaçonun Ronald’a benzerliği nedeniyle haksız rekabet doğurduğunu düşünmüş ve resmi bir belgeyle filmin yasaklanması için başvuruda bulunmuştu.

Daha sonrasında ise IT filminin ön gösteriminde ezeli rakibine ince bir gönderide bulunan Burger King, ”Bir palyaçoya asla güvenme” yazısıyla rakibine çok ince bir göndermede bulundu. Yaşanan olayları bir şekilde lehine çeviren Burger King, doğrusu tam bir nokta atışı yapmış gibi görünüyor.