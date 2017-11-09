Akıllı telefon fiyatları aldı başını gidiyor. Fiyatların bu kadar artmasının birkaç nedeni var. Son dönemde akıllı telefonlara gelen ek vergiler, döviz kurundaki artış dışında dünya genelinde fiyatlarda bir artış söz konusu.

Piyasadaki en iddialı modeller Apple iPhone X 6099 TL, Samsung Galaxy Note 8 4999 TL, iPhone 8 Plus 4699 TL fiyat etiketine sahip. Hem akıllı hem de bütçe dostu telefon arayanlar rotasını uygun fiyatlarıyla dikkat çeken modellere çevirdi. 1000 liradan başlayan fiyatlarla ihtiyacınıza uygun bir akıllı telefon alabilirsiniz.

Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Şimdi gelelim hesaplı bir akıllı telefon alırken bilmemiz gerekenlere.

1- EKRAN SEÇİMİ

Telefon ekranlarındaki en büyük sorunlardan birisi gün ışığında ekranın okunamaması. Özellikle yaz aylarında, güneş tepedeyken telefon kullanmak işkenceye dönüşebiliyor. Ekran çözünürlüğü, parlaklık ve piksel yoğunluk değeri bu noktada önem kazanıyor. 1920×1080 Full HD ekran çözünürlüğünde veya üstünde bir model seçin. Ekran parlaklığını ayarlar menüsünden azaltıp artırarak test edin. Piksel yoğunluk değeri 300 ppi ve üstü ekranlar en gerçekçi görüntüyü size sunacaktır.

2- İŞLEMCİ VE RAM

Telefonun beyni kabul edilen işlemcinin, mimarisi ve hızı performansı doğrudan etkiliyor. 1.3 GHz ve üstü bir frekansta çalışan 4 ve üzeri çekirdekli bir işlemci tercih edin. İşlemci mimarisinin 64 Bit olduğundan emin olun az da olsa 32 Bit işlemcili telefonlar piyasada mevcut. Telefonun çalışırken kullandığı hafızası yani RAM değeri de oldukça kritik. iPhone’lar az RAM ile çok iş yapsa da Android’ler için durum farklı. Android telefonlarda en az 2 GB, mümkünse 3-4 GB RAM’e sahip modelleri tercih edin.

3- DEPOLAMA KAPASİTESİ

Bol bol fotoğraf ve video çekecekseniz, telefonunuza birçok uygulama yükleyecekseniz depolama alanının en az 64 GB olmasında fayda var. Zaten işletim sistemi ve uygulamalar en az 16 GB alanı dolduracaktır. Buna ek olarak MicroSD kart desteğiyle kapasitenin artırılabilir olması da artı bir özellik olacaktır.

4- KAMERA ÖZELLİKLERİ

Artık akıllı telefonların kamera özellikleri fotoğraf makineleri ile yarışacak seviyeye ulaştı. Mutlu anlarınızı akıllı telefonunuz ile ölümsüzleştirmek istiyorsanız, gelişmiş kamera özelliklerine sahip bir telefon seçmelisiniz . Fotoğraf çözünürlüğünü gösteren megapiksel (MP) değeri dışında en önemli özellik Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) özelliğine sahip olması diyebiliriz. Telefonla fotoğraf çekerken en ufak bir sarsıntı bile görüntü kalitesini bozabilir, OIS varsa sarsıntıdan korkmayın.

Gece çekimi, panorama gibi pratik çekim modları, ters ışık koşullarında iyi sonuçlar almanızı sağlayacak HDR (High Dynamic Range) özelliği, düşük ışıkta iyi sonuçlar almanızı sağlayan teknolojiler seçim kriterleriniz arasında olmalıdır. Video kayıt konusunda en azından 1080p @60 fps çözünürlükte çekim yapabilen bir telefon ihtiyacınızı görecektir. Selfie tutkunu iseniz ön kameranın özelliklerine de dikkat etmelisiniz. Otomatik odaklama özelliğine sahip 5 MP ve üstü bir ön kamera seçin.

5- İŞLETİM SİSTEMİ

Eğer bir iPhone almayacaksanız Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi dışında seçeneğiniz yok. Ancak Android’in sürümü konusunda bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Son ana sürüm olan Android 8.0’ın dağıtımına başlandı. Henüz birkaç model Android 8.0 güncellemesine kavuştu. Size Android 7.0 altında işletim sistemine sahip bir telefon almamanızı tavsiye ederim.