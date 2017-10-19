İçişleri Bakanlığı, polis araçları dışında çakarlı tüm araçların geçiş üstünlüklerini iptal ettiğini açıkladı. Bundan sonra görev kağıdı olmayan hiçbir çakarlı aracın geçiş üstünlüğü bulunmayacak.

‘Çakar’ tanımlaması, otomobillerin ön kısmında bulunan mavi-kırmızı ışık için kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı, aldığı önemli bir karar ile polis araçları hariç çakarlı tüm araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti.

Bunun dışında konvoy harici çakar yakmak da yasaklanıyor. Bakanlığın düzenlemesine göre çakarlı hiçbir araç, görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı genelgeler göndererek bu tür araçlar için cezai işlemlerin uygulanması talimatını verse de bu araçların sayısında sürekli bir artış yaşanıyordu. Bazı şartlar altında kullanılabilen çakar adındaki bu sistem için emniyet müdürlüklerinden özel bir izin alınması zorunluluğu vardı. Çakar lambayı usulsüz kullanan sivil araç sahiplerine 192 TL para cezası kesilip araçlarının da bir süre trafikten men edilmeleri gerekiyordu.

Temmuz ayının sonuna doğru 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, resmi plakalı araçlara yönelik denetimin artırılması ve herhangi bir ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulmasını istedi. Genelge ile “Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı” gibi soruların yer aldığı “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.