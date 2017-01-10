Çamaşırlarını katlamaktan bıkanlara özel robot

CES 2017 fuarı her zaman “bilgisayar” odaklı teknolojileri karşımıza çıkarmıyor. Bu sefer tanıtılan ise biraz tembellik yapmak isteyenlere yönelik.

Foldimate isimli ABD-İsrail şirketi, 800 dolarlık aynı isimdeki ürünü CES fuarında tanıttı. Foldimate, tüm çamaşırlarınızı sizin için katlayan bir robot. Ürünün önündeki iki askıya çamaşırınızı yerleştirip geri çekiliyorsunuz, ardından robot çamaşırınızı alıyor ve katlıyor.

Bir çamaşır makinesinin üçte ikisi boyutunda Foldimate, ekstra olarak alabileceğiniz “kırışık giderici aksesuar” ile çamaşırlarınızın üzerine kırışıklık giderici spreyi de otomatik olarak kullanabiliyor. Tabi bu aksesuarın fiyatı için de ekstra bir 200-300 dolar vermeniz gerekiyor.