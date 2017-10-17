VIA serisinin yeni üyesi Casper VIA P2, 20 MP ön kamerasıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Casper VIA P2’yi ‘selfie telefon’ olarak lanse etmek, sanırım pek de yanlış olmayacak. Arka kamerası 13 MP olsa da ön kamerasında 20 MP gibi yüksek seviyede çözünürlük sunan VIA P2, donanım özellikleriyle de tam orta seviyeye hitap ediyor.

Ön kameraya biraz daha yoğunlaştığımızda, 4 hücre teknolojisinin var olduğunu görüyoruz. Bu teknoloji, kameranın düşük ışıklı ortamlarda dahi fotoğrafların daha fazla ışıklı görünmesini sağlıyor.

Bu telefona sahip olmak için ödemeniz gereken tutar ise 1299 TL. Casper VIA P2’nin özellikleri ise şu şekilde:

5.3 inç büyüklüğünde IPS ekran

8 çekirdekli, 1.3GHz hızında çalışan MT6753 işlemci

3 GB RAM ve 256 GB’a kadar genişletilebilir 32 GB hafıza

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

13 MP çözünürlüğünde arka, 20 MP çözünürlüğünde ön kamera

4000mAh büyüklüğünde batarya

Boyut: 150.5 x 74.4 x 8.0 mm, ağırlık: 163 gram