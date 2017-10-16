Casper markasının yeni akıllı telefonlarından VIA P2 sonunda satışa çıkıyor. 20 MP değerindeki ön kamerasıyla dikkat çeken telefon, orta seviye özelliklere sahip.
Casper VIA P2’nin teknik özellikleri:
Boyutlar: 150.5 x 74.4 x 8.0 mm
Ağırlık: 163 gr
Ekran: 5.3″ IPS (1280×720 çözünürlük)
Sistem çipi: 8 çekirdekli 1.3 GHz’lik MT6753
RAM: 3 GB
Depolama alanı: 32 GB (256 GB’a kadar microSD kart desteği var)
Kameralar: 13 MP ana kamera, 20 MP ön kamera
Pil: 4000 mAh
Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n, Micro USB (OTG Destekleniyor)
Telefonun Türkiye fiyatı ise 1299 TL.