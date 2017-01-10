CES 2017’de Razer’ın üç ekranlı laptopu çalındı!

Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta düzenlenen CES fuarında yaşanan bir olay, fuar tarihine bir skandal olarak geçeceğe benziyor. Özellikle oyunculara yönelik ürettiği aksesuarlarıyla tanınan Razer, “Project Valerie” ismiyle tanıttığı ve prototipini CES fuar alanında ziyaretçilerin denemesi için sunduğu, üç adet 4K çözünürlükte ekrana sahip olan laptop çalındı.

Firma, sorumluların yakalanmasını sağlayacak olan bilgi verenlere 25 bin dolar’lık ödül vermeyi teklif ediyor.

Firma daha önce de iki adet laptop prototipinin, San Francisco’da bulunan AR-GE departmanından 2011 yılında çalındığını belirtmişti.

Bakalım çalınan prototipler bulunabilecek mi?