Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2018, şirketler için binlerce yeni cihaz barındırıyor. CES 2018’de teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği en ilginç ürünlerden biri de Tesla’nın yeni rakibi.

Las Vegas, ABD’nin bu yıl 51’incisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES 2018 teknoloji devlerini bir araya getirdi.

CES 2018, konsept otomobiller, sesle çalışan teknolojiler, teknolojik oyuncaklar ve iddialı cihazlarla start aldı.

Fuarda Byton tarafından tanıtılan elektrikli araba konsepti, halihazırda en çok konuşulan modellerden biri oldu. Tesla’ya rakip olacak model oldukça ilginç özellikler barındırıyor.

523 kilometre menzile sahip olan elektrikli SUV modeli 272 beygir gücünde bir motora sahip.

Model, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir iç tasarıma sahip ve ön kısımda dev bir ekrana sahip.

Otomobilin ön koltukları 12 derece dönebiliyor. Direksiyonun ortasında ise 8 inçlik bir tablet bulunuyor.

Model önümüzdeki yıl ABD’de 45 dolar fiyat ile satışa sunulacak.