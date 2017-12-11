Google, Chrome Web Mağazası’nı erişime kapattığını duyurdu. Uzun süredir kapanması gündemde olan mağaza resmi olarak kapandı.

Chrome Web Mağazası ilk olarak geçen yılın Ağustos ayında kapanması gündeme gelmişti. Neredeyse kimsenin kullanmadığı mağazasının kapanmasına kesin olarak bakılıyordu ve Google bekleneni yaptı ve mağazaya erişimi kapattı.

Bu değişikliği 2018 başından itibaren bir başka değişiklik izleyecek ve PC’nizde yüklü olan Chrome uygulamaları, artık çalışmayacak. Bununla birlikte Chrome OS kullanıcıları uygulamalara erişebilecekler. Chrome eklentileri ve temaları ise elbette çalışmaya devam edecek.

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