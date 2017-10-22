Çin’in güneş enerjisi kurulumlarının 2017 sonunda 50GW’yi bulması ve bu rakamın yıllık dünya toplamını 100GW’nin üzerine taşıması mümkün.

Güneş santralleri kurulumu konusunda Çin, dünya liderliğini kimseye bırakma niyetinde değil. ‘Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory’ (ASECEA) kurumunun raporuna bakılırsa Çin’de 2017 yılının Temmuz ayına kadar 25GW kapasitede güneş enerjisi tesisi inşa edilmiş. Bu rakam Eylül sonunda 42GW’ye çıkmış. Yavaş geçen bir Ekim ayından sonra Kasım-Aralık döneminde kurulumların tekrar hız alması bekleniyor.

ASECEA raporunda Çin için 2017 sonunda toplam kurulu güneş enerjisi gücünün 50GW’a ulaşması beklenmekte. Ülkede 2016 boyunca 34GW kapasitede toplam kurulum yapılmış, bu da tüm diğer ülkelerin güneş enerjisi kurulumların ötesinde bir rakam. Çin her sene bunu geliştirerek dünya çapında kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, ABD geçen sene 14,6GW kapasitede kurulum yapmış durumda.

Çin’in bu hızlı ilerleyişi dünya toplamını da olumlu şekilde etkilemekte. Rapora göre eğer Çin 2017’de 50GW miktarına ulaşırsa, dünyanın 2017’deki toplam güneş enerjisi kurulum kapasitesini de 100GW’nin üzerine taşımış olacak. Bu şekilde dünya liderliği yapan ülke, sadece panel üretip dünyaya satmanın ötesine geçerek, güneş enerjisini sadece bir gelir kapısı olarak görmediğini de ispatlıyor. Electrek’in verdiği bilgiye göre dünya çapındaki yıllık 130GW’lık güneş paneli üretim kapasitesinin 80GW kadarı Çin’in üretimi. Bunun 50GW’si de ülke içindeki kurulumlar için harcanmakta.

Yenilenebilir enerji ve özellikle de güneş enerjisi konusunda Uzakdoğu devinin ısrarcı olması birden fazla noktaya bağlanabiliyor. Birincisi Çin’in enerji konusunda kendisinden başka hiçbir ülkeye bağımlı olmama isteği. Bir diğeri tüm dünya çapında yükselen trend olan güneş enerjisi altyapı üretiminde dünya liderliği yapıp, diğer tüm ülkeleri kendine bağlayabilmek. Başka bir sebep ise temiz enerjiyi yaygınlaştırarak, özellikle büyük şehirlerindeki hava kirliliği sorunlarını biraz da olsun azaltabilmek. Ekolojik ve çevreye saygılı bir toplum haline gelerek tüm dünyaya örnek bir ülke olma gururu da tüm bunların yanında bonus olarak yer almakta.