Geçtiğimiz hafta Çin’in güneybatısında yaşayanların açıkça görebildiği alev alev yanan asteroid yine halkı endişelendirdi.

Atmosferimize eğer büyük boyutlu bir göktaşı giriş yaparsa, biz bunu kocaman yanan bir top olarak algılarız. Geçtiğimiz aylarda da dünyanın farklı bölgelerinde oldukça fazla gerçekleşen bu olay, bu sefer Çin’in güneybatısındakileri korkutacak derecede korkunç bir şekilde yaşandı. Asteroid o kadar parlaktı ki gelmeden önce insanlar gelişini kameraya çekmek için hazırlanabildiler.

Özellikle de Çin’de sonbahar festivalinin ortaları olduğu için herkesin dışarıda olmasından kaynaklı oldukça fazla kişinin şahit olduğu bu olay, özellikle de yakın olmasından dolayı ve akşam saatleri olmasından dolayı gökyüzünde oldukça net bir şekilde görüldü.

Bolide over Yunnan, China at about 8 pm local time, Oct 4. CNEOS reports a 0.54kt event. Likely to have meteorite falls (Video from Weibo) pic.twitter.com/txz9iTaoKb

— Quan-Zhi Ye (@Yeqzids) 4 Ekim 2017