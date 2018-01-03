Çin’in başkenti Pekin’de, 13,8 milyar yuan (2,12 milyar dolar)’a mal olacak bir yapay zeka araştırma parkı kuruluyor.

Çin’in, başkent Pekin’in batısında 2 milyar dolara mal olacak bir yapay zeka parkı kuracağı açıklandı.

Çin’in resmi haber ajansı Sinhua, 400 araştırma şirketinin ve kuruluşunun parkta hizmet vereceğini ve yıllık üretiminde 8 milyar dolarlık üretim yapmayı planladığını açıkladı.

Projeyi yöneten Zhongguancun Geliştirme Grubu’nun da yapay zeka yatırımları için yabancı üniversitelerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Çin, 2025 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı planlıyor. Ülkenin bu alandaki yatırımları, ABD ve Çin arasındaki askeri teknolojideki yapay zeka uygulamaları üzerindeki rekabetini de artırıyor.