75 TL’ye satılan efsane oyun artık ücretsiz! Oyun fırsatları devam ediyor. Her hafta oyunculara sağlam bir oyunu ücretsiz olarak veren ünlü oyun satış ve bağış sitesi Humble Bundle, şimdi de efsanevi Company of Heroes 2 adlı yapımı ücretsiz olarak veriyor.

Mac, Linux ve Windows PC’lerde çalışabilen bu strateji oyunu, Dawn of War da dahil olmak üzere düzinelerce harika proje kazanan Relic’in en iyi oyunlarından biridir.

Piyasaya ulaştığı dönemde ödüle doymayan CoH 2, İkinci Dünya Savaşı’nın Gerçek Zamanlı En İyi Strateji oyunlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

CoH 2’yi ücretsiz olarak almak isterseniz, yapmanız gereken şey çok basit. Humbe Mağazasının ilgili sayacına giderek ücretsiz oyununuzu hemen alabilirsiniz. Elbette bunun için öncelikle bir Humble Bundle hesabınızın olması gerekiyor.

Kullanıcı girişi yaptıktan sonra, hemen sağ tarafta yer alan, “FREE for a limited time!” kutusunun üzerine gelin ve normalde değeri 19.99 dolar (Steam’de 31 TL) olan CoH 2’yi alın. Ardından kullanıcı hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresine ücretsiz Steam kodunuz gelecek.