Spike Aerospace adlı şirketin Concorde’un oğlu adını verdikleri ilk süpersonik jetin protitipi test uçuşunu yaptı.

‘Concorde’un Oğlu’ adlı süpersonik jetin insansız bir prototip olan s-512 modelinin geçtiğimiz günlerde Amerika’nın New England bölgesinden havalandığı söylendi. Jetin üretici firması Spike, test uçuşunun aksamadan gittiğini ve jetin aerodinamik tasarımının etkili olduğunu açıkladı

Ses hızından 1.6 kat daha hızlı olacağı söylenen jet 2021 yılının başında uçurulmaya ve 2023 yılında da müşterilere sunulmaya başlanacak. Öte yandan şirket jetin rahatsız edici sonik patlamalar yaratmayacağını öne sürüyor. Spike’ın CEO’su Vik Kachoria yaptığı açıklamada, SX-1.2 test uçuşlarının dış ortamda yapıldığını ve yapay bir ortamda yapılan rüzgar tüneli testlerinden çok daha fazla veri sağladığını söyledi.

Jetin tasarımını ve uçuş kontrolünü test etmek için toplam yedi kısa uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken her denemede uçağın kütle, denge ve kontrolleri ayarlandığı açıklandı. Bu yeni jetlerle birlikte 3 saat içerisinde Londra’dan Dubai’ye uçulabileceği iddia ediliyor.