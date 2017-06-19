25 Haziran 2017 Pazar
Ana Sayfa / BASIN BÜLTENİ / Cropy ile kırp, tasarla, yorum ekle ve paylaş

Cropy ile kırp, tasarla, yorum ekle ve paylaş

Selim Subaşı Canlı Yorum

Yenilikçi tasarım araçları sunan Cropy uygulaması, herhangi bir internet sitesinde yer alan görseller ve metinlerin yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde bulunan fotoğrafları da düzenlemeye olanak sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ekran görüntüsü almak yerine Cropy ile kolayca paylaşabilecekleri içerikleri dilediği gibi kırpabiliyor, tasarlayabiliyor, hatta yorum ekleyebiliyor.

Günümüzde akıllı telefonlarda en sık kullanılan özelliklerden ekran görüntüsü alıp paylaşma işlemi geliştirilerek işlevsel bir uygulama haline geliyor. Cropy ile kullanıcılar, internette görüp paylaşmak istedikleri içerikleri ya da akıllı telefon ve tabletlerinde bulunan fotoğrafları ekran görüntüsü almak yerine dilediği gibi kırpıp vurgulamak istediği bölümü işaretleyebiliyor, hatta buna filtre, çerçeve ve yorum ekleyip istedikleri kişilerle tek bir uygulama üzerinden pratik bir şekilde paylaşabiliyor. Kendi CAPS’lerini oluşturup eğlenceli paylaşımlar da yapabilen Cropy kullanıcıları, yenilikçi tasarım araçlarıyla hazırladıkları görselleri BiP, WhatsApp, Email, Facebook, Twitter ve Linkedin üzerinden gönderilebiliyor, lifebox hesaplarına ya da cihazlarına arşivleyebiliyor.

Apple Store veya Google Play Store’dan indirilebilen Cropy uygulaması tarayıcı uzantısı özelliğiyle de dikkat çekiyor. Apple Store’dan Cropy’yi indirenler, uygulamayı açmalarına gerek kalmadan Safari’de gezerken ekran görüntüsü alıp düzenleyebiliyor.  Android’de ise cihazın kendi tarayıcısında  “Paylaş” butonu altında yer alan  “Cropy” seçilerek kullanılabiliyor.

Çoklu dil seçeneğiyle dünyaya yayılacak

Türkçe ve İngilizce hizmet sunan Cropy, dünyada 37 ülkede kullanılıyor. Cropy ayrıca bünyesine ekleyeceği çoklu dil seçeneğiyle de tüm dünyada yaygınlaşarak kullanım alanını genişletecek.

ETİKET

Hakkında Selim Subaşı

İlgili Haber

Babalar gibi güçlü bir hediye; TP-Link Archer serisi

TP-Link’in Archer serisi modemleri, oyun oynamayı, HD video izlemeyi seven babaların ihtiyacı olan güçlü özellikleriyle ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA

PCkoloji Dergi, 'Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz olarak dağıtılan teknoloji dergisidir.'
© Copyright PCkoloji Dergi 2017

Bad Behavior has blocked 6236 access attempts in the last 7 days.