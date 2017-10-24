İngiltere merkezli otomotiv devi Delphi, otonom araç şirketi NuTonomy‘i satın almak için 400 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Delphi ile nuTonomy arasındaki anlaşma otonom araç piyasasında zaten etkili bir pozisyonda bulunan Delphi’yi bir adım öne taşıyacak gibi görünüyor. Ayrıca nuTonomy, performansa bağlı olarak 50 milyon dolar ek kazanç da sağlayabilir. Bu anlaşmayla birlikte Delphi’nin Automated-Driving takımına nuTonomy’nin 100 çalışanı da eklenerek, şirketin otonom araç planlarını hızlandıracak.

nuTonomy ve Delphi bu anlaşmayla birlikte yıl sonuna kadar 60’tan fazla otonom araç üretmeyi planlıyor. Öte yandan yine bu anlaşmayla birlikte Delphi, Singapur, Santa Monica, Boston, Pittsburgh ve Silikon Vadisi’nde araştıma ekiplerine sahip olacak.

Delphi-nuTonomy anlaşması piyasa şartlarına bakıldığında çok büyük bir adım gibi durmasa da otonom araçların gelecekte daha fazla kullanılacağı düşünüldüğünde önemli bir birliktelik gibi duruyor. Öte yandan Delphi, BMW ve Intel gibi şirketlerin önemli bir tedarikçisi olduğunda nuTonomy’nin teknolojisi artık otomobil üreticileri için daha önemli hale gelecek.