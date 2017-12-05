Dünyanın en büyük ikinci sanal parası olan Ethereum’da bir anda popüler olan dijital oyun CryptoKitties için bir haftada 1,3 milyon dolar harcandı.

28 Kasım’da Ethereum blok zinciri kullanıcılarına sunulan oyun, kısa sürede fenomen oldu. Oldukça ilgi gören oyun 1.3 milyon dolar gibi yüksek bir gelir elde etti.

Oyunun mantığı ise basit; CryptoKitties’te, oyuncular farklı özelliklere sahip kedileri besleyip, satın alıp satabiliyor.

Oyuna harcanan paranın bir haftada 1,3 milyon doları bulduğu ve hızlı yükseldiği söyleniyor. Bazı kedilerin fiyatı, 246 Ethereum, yani 113 bin dolar.