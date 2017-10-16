Yıllardır Wi-Fi ağlarında kullanılan şifreleme yöntemleriyle ilgili büyük bir gelişme yaşanıyor. Bugün gelen haberlere göre, Wi-Fi sağlayan modem ve ağa bağlanan aygıtlarımızı koruyan WPA2 şifreleme protokolü kırıldı.

Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının Wi-Fi şifrelerini çözebilecekleri, istenilen IP adresinin internet etkinliğini takip izleyebileceği veya şifrelenmiş veri akışını takip edebileceklerini söylüyor.

WPA2 protokolü ömrünü tamamladı mı?

13 yıllık bir teknoloji olan WPA2‘nin ömrünü tamamladığına yönelik tartışmalar zaten uzun süredir konuşuluyordu. Son yaşanan ve artık sistemin bütün gardını düşüren şeyin KRACK (Key Reinstalition Attacks) saldırıları ile birlikte bu şifreleme yönteminin güvenliğini daha da tartışmalı hale getirdi.