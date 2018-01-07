Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Analog saatler de artık akıllı özelliklere sahipler. İşte dokunmatik ekranlı analog saatler…

Akıllı saatlerin ortaya çıkışı, geleneksel kol saatlerinin artık geleceğe karşı hazırlanması gerektiğini de gösterdi. Öncelikle, zamanla kendi akıllı saatlerini geliştirdiklerini ve dolayısıyla bu değişime ayak uydurmaya çalıştıklarını düşünen saat markalarını gördük. MyKronoz da farklı bir bakış açısı getiren markalardan biri.

Yeni akıllı saatlerini CES 2018’de ziyaretçilerle buluşturacak olan MyKronoz, ZeTime ve ZeTime Petite isimli yeni akıllı saat serisi ile yenilikçi ve geleneksel teknolojileri bir araya getiriyor. Bu projeyi daha önce kitlesel fonlama yoluyla kullanıcılarla paylaşan şirket, görünüşe göre bunda başarılı olmuş ki, artık saatleri de seri üretime geçirme karar alıyor.