Apple’ın iOS cihazlarının, yeni bir kimlik avı saldırısına karşı savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Kötü niyetli bir iOS uygulaması, Apple’ın klasik pop-up’larına benzeyen bir tasarımla iCloud şifrenizi istiyor. Bu pop-up’a siz her zamanki gibi şifrenizi yazarsanız, kimlik bilgileriniz hacker’ların eline geçiyor.

Fastlane’in kurucusu Felix Krause, blog yazısında, bu iOS güvenlik açığının kötüye kullanımı çok kolay olduğunu yıllardır söylediğini dile getiriyor.

Kullanıcıların, uygulama satın alma işlemi gerçekleştirirken, oyun satın alırken veya iCloud verisine eriştiklerinde de dahil olmak üzere, parolalarını çok sık şifre girmek zorunda kalması, bu olta yöntemine takılmalarına kolaylık sağlıyor.

Nasıl anlaşılır?

Peki bu durum nasıl anlaşılır? Yani sahte ve gerçek pop-up arasında ne fark var?