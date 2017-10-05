Geçtiğimiz haftalarda TDK, Drone için Türkçe isim önerilerini almaya başlamıştı ve bu konuda bir de anket başlatmıştı. Türk Dil Kurumu (TDK), “drone” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “arıgözü”, “uçangöz”, “uçan kamera”, “uçarçeker”, “uçurgör” kelimelerini internet sitesi üzerinden vatandaşların oylarına sundu.

Kurum bugün, insansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılan “drone” için Türkçe karşılık olarak “uçangöz”ü belirlediğini resmen duyurdu.

Bu seçimin ardından TDK yetkilileri, bu tarz seçim süreçleriyle ilgili şunları söylediler; “Kelimelere karşılık bulma sırasında halktan gelen teklifler, işin uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Sonra ona göre kararlaştırılıyor. Yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunurken mümkün mertebe, tam bir karşılık olması gerekiyor. Kolay söylenebilir olması gerekiyor. Tek kelime olması ve Türkçe olması lazım.”