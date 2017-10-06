Reklam dünyası, sponsor anlaşmaları özellikle 21. yüzyılda hepimizin gayet iyi bildiği ve gözlemlediği konular. Ancak günümüzde sanal dünyanın geldiği nokta ile birlikte bu alanda da bir ilke imza atıldı.

Coca-Cola, FIFA 18’in sanal karakteri Alex Hunter’a sponsor oldu. Alex Hunter, oyundaki ‘The Journey’ adlı hikaye modunda yer alan ve oyuncuların kendi futbol kariyerlerini çizmelerine olanak sağlayan bir karakter.

Bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte oyuncular, ilerleyen safhalarda Alex Hunter’ın Coca-Cola ile reklam anlaşması yaptığını görecek. Hunter oyunda, bir de Coca Cola Zero Sugar reklamı yapacak. Hunter, reklamda hayranlarıyla birlikte poz verirken görülüyor. Coca-Cola’nın tamamen hayali bir karaktere sponsor olması oldukça farklı bir reklamcılık örneği oluşturuyor.

Ancak milyonlarca kişinin oynadığı bu tarz oyunlar ve bu oyunlardaki sanal karakterler üzerinden yapılacak olan reklamlara yavaş yavaş kendimizi hazırlasak iyi olacak.