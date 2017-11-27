61 yaşındaki Mad Kike Hughes, geçtiğimiz günlerde dünyanın düz olduğunu kanatılamak için kendini bir roketle fırlatacağını açıklamıştı. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Çünkü kalkış izin olan gerekli izinleri alamadı. Ve Hughes böylelikle dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı.

Roketini yaklaşık 26.000 dolara kendi garajında yapan Mike Hughes, dünyanın düz olduğunu kanıtlamak istiyor. 25 Kasım’da yapmayı planladığı kalkış yasal kurumlara bağlı olduğu için gerçekleşmedi. 800 km / s’lik bir hıza ulaşmak isteyen Mike Hughes, yasal yetkililerden ayrılmak için gerekli izni alamadı. Özellikle kalkış noktasında bir problemi olan Hughes, bunu başka bir noktada yapmayı planlıyor.

Kalkış yapamayan Mike ayrıca roketle ilgili de bir problem yaşadı. Roket kalkış sisteminin sürece zarar verdiği belirtildi. Mad Mike Hughes, 2014 yılında benzer bir kalkış daha yapmıştı. Bu kalkışta iniş sonrasında 3 gün bilincini kaybetmiş ve kendine gelememişti.