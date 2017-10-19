HP, yeni nesil HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 dizüstü bilgisayarlarıyla premium tüketici ürün serisine yenilikler getiriyor. Hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabilen, entegre gizlilik filtreli ekrana sahip, dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı Dijital Dokunuşlar gecesiyle tanıtıldı.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede sevilen manken Tülin Şahin yeni HP Spectre x360 ve Windows Ink Certified kalemiyle yarattığı tasarımları katılımcılarla paylaştı. Eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim imkanı veren ürün ile ilgili deneyimlerini paylaşan Tülin Şahin, mankenlik kadar moda tasarımı konusunda da yetenekli olduğunu gösterdi.

Etkinlikte konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede “Premium ürün serimize eklediğimiz dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı ile Spectre portföyümüz, birinci sınıf PC segmentini yeniden tanımlıyor. Bu ürünle yaratıcılığa ilham veren, imkansız görünen fikirleri hayata geçirebilen eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Renkli anların yaşandığı gecede, misafirler Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 ürünlerini ilk elden deneyimle fırsatını yakaladı.

Yeni ürünler benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor

Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan ikinci jenerasyon Spectre 13, 8. Kuşak Intel Core işlemciler ve dört çekirdekle güçlendirilmiş sofistike bir cihazla kullanıcıların sınırsız çalışmasını ve eğlencenin tadını 4K ekran ve daha yüksek ses ile almasını sağlıyor.

HP’nin 4 çekirdekli, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ödüllü Spectre x360 dizüstü bilgisayarı ise entegre bir gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermiyor.

Kullanıcılar, Windows Ink Certified kalemi sayesinde eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimine kavuşuyor. Herhangi bir hassas basınca duyarlı olan kalemin altında entegre bir USB-C şarj edilebilir pil bulunuyor ve 15 saniyelik şarj işlemi, kullanıcıya maksimum 198 dakika kullanım süresi sunuyor.

Çeşitli konfigürasyon ve renk seçeneklerine sahip HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayar ve HP Spectre x360, kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.

HP Spectre 13 Dizüstü bilgisayarı KDV dahil 7999 TL, HP Spectre x360 ise KDV dahil 5999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.