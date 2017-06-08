Dünyanın ilk Süper yavaş çekim video özelliğine sahip Xperia XZ Premium Türkiye’de!

7 Haziran 2017- Sony Mobile, Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ Premium’un Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Xperia XZ Premium, dünyada bir akıllı telefonda ilk Süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye kameraya[i] sahip olmasının yanında dünyanın 4K HDR ekrana sahip ilk akıllı telefonu[ii] olma özelliğini de taşıyor.

Sony Mobile Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Jason Smith, “Sony Mobile olarak gittikçe daha da kişiselleşen, insanları bir araya getiren ve hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan akıllı ürünler üretmek için çalışmalarımız sürüyor. İletişimin sınırlarını, geliştirdiğimiz teknolojiler ile aşmaya devam edeceğiz. Xperia XZ Premium, insanları ilham alabilecekleri bir mobil yaşama yönlendiren, yüksek teknolojik özelliklere sahip, üstün kamera özellikleri olan ve çok şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni amiral gemimiz.” dedi.

Sony Mobile, insan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı ve yüksek dosya indirme hızı ile çığır açan yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium’u piyasaya sunuyor: Xperia XZ Premium’un Motion Eye™ kamerası Sony α ve Cyber-shot™ fotoğraf makinelerindeki yerleşik görüntüleme bilgi birikimini içinde barındırıyor. Xperia XZ Premium, üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinde bulunan kendinden dahili bellekli görüntü sensörü Exmor™ RS içeren ilk akıllı telefon olarak, 5 kat daha hızlı görüntü tarama ve veri aktarımı sağlıyor. Böylece saniyede 960 kare kaydederek diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş[iii] Süper yavaş çekim video çekebiliyor.

Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörücü Çekim özelliği, kamera açıldığı anda hareketi tespit edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor. Daha fazla ışık yakalamak için %19 daha büyük piksel boyutuna sahip olan yeni Motion Eye kamera 19MP yüksek çözünürlüklü sensörü ile düşük ışık koşullarında bile mükemmel görüntüler çekmenizi sağlıyor.

Xperia XZ Premium’un ekranı dünyada bir ilk ile geliyor: bir akıllı telefonda ilk defa kullanılan 4K HDR ekranı ile Xperia XZ Premium eşsiz Sony deneyimini avcunuzun içine taşıyor. Netliği ve renklerin canlılığı ile dikkat çeken ekran Sony’nin BRAVIA TV teknolojisi, Sony’nin cep telefonu için sunulan TRILUMINOS™ Ekranı, mobil için X-Reality ve Dinamik Kontrast İyileştirici teknolojileri ile zenginleştiriliyor.

Xperia XZ Premium, gücünü aldığı yeni Qualcomm® Snapdragon™ 835 platformu ile Gigabit Class LTE (1Gbps’e kadar) yeteneğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Snapdragon 835, aynı zamanda nefes kesen grafikler, üstün performans ve gelişmiş pil verimliliğini de destekliyor. 5Gbps’ye varan aktarım hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde, dosya aktarımlarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirken cihazınızı kolay şarj edebilmeniz için yeni USB Type-C™ şarj cihazı ile geliyor.

Birçok gelişmiş teknolojiyi içerisinde barındıran Xperia XZ Premium ön ve arka yüzeyleri ile güzellik ve dayanıklılık kavramlarını yeniden tanımlıyor: Xperia XZ Premium’un ayna etkisi yaratan yuvarlatılmış cam arka yüzeyi ön yüzü gibi Corning® Gorilla® Glass 5 ile güçlendirildi. Cihazı tuttuğunuz anda sizi tanıyan parmak izi sensörlü açma kapama tuşu ile telefonunuzu tek bir hareketle güvenli bir şekilde açabiliyorsunuz.

Xperia XZ Premium, pilinizi korumak ve iki kata kadar sağlıklı kalmasını sağlamak için Battery Care[iv] ve Qnovo Adaptive Charging özelliklerine sahip olarak geliyor. Qnovo Adaptive Charging, pil ömrünü kısaltacak herhangi bir zararı önlemek amacıyla şarj akımını izleyerek gerekli ayarlamaları yapıyor. Xperia XZ Premium’da bulunan Xperia İpuçları ve yeni Xperia Actions, kişisel ipuçları ve öneriler sunmak için kullanıcı alışkanlıklarını tanıyor ve böylece size kişisel kullanıcı deneyimlerinizi yükseltmenizi amaçlayan yararlı tavsiyeler veriyor.

Parlak Krom ve Derin Deniz Siyahı renkleri ile gelen Xperia XZ Premium 3.599 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile tüm operatör ve perakende satış noktalarında 14 Haziran 2017 itibariyle satışa sunuluyor.

Xperia XZ Premium’un öne çıkan özellikleri:

Akıllı telefon dünyasında bir ilk: Süper yavaş çekim video

Akıllı telefon dünyasında bir ilk: 4K HDR ekran

1 Gbps’ye kadar süper hızlı indirme

Üçlü görüntü algılama teknolojisine sahip 19 MP Motion Eye™ Kamera

Exmor RS sensörlü ve 22 mm lensli 13 MP ön kamera

Qualcomm® Snapdragon™ 835 işlemci

Qualcomm® Quick Charge 3.0

5,5 inç inç 4K HDR Ekran

Corning® Gorilla® Glass 5

Xperia XZ Premium’un tüm özelliklerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://www.sonymobile.com/tr/ products/phones/xperia-xz- premium/