Duyurusu Yapılmayan Xiaomi Mi S’in Özellikleri Belli Oldu!

Çinli Telefon Üreticisi Xiaomi’nin duyurusu yapılmayan Mi S’in özellikleri belli oldu. Telefonla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Modelin Şu Özelliklere Sahip Olması Bekleniyor:

Telefonda; 4 çekirdekli işlemciye sahip Qualcomm’un Snapdragon 821 yongaseti yer alıyor. 4 GB ana belek; cihazda kullanılacak.

128 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. Cihazda micro-SD kartı girişinin de yer alması bekleniyor.

4.6 inçlik ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak. Telefonun hem önünde hem de arkasında 2.5D Eğimli Cam yer alıyor.

12 megapiksellik Arka Kamera’da; Sony IMX378 sensör kullanılmış. Ön Kamera ise 4 megapiksel. 2600 mAh batarya; cihaza güç katacak.

USB Type C girişine sahip olan telefon; 3.5 mm Ses Birimini de üzerinde barındırıyor. NFC: “Yakın Alan İletişimi” ve Parmak izi Sensörü de telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatını bilmediğimiz telefonla ilgili yeni bilgilere yeni yılla -2017- beraber ulaşacağımızı düşünüyoruz.