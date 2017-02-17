E-İHRACAT İÇİN 6 KRİTİK ENGEL VE ÇÖZÜMLERİ

E-ticaret sitelerine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax Bilişim’in Genel Müdürü Cenk Çiğdemli, bir devlet politikası olarak 2017’nin öncelikli konularından biri haline gelen ‘e-ihracat’ kanalındaki sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

Cenk Çiğdemli, 3 bini aşkın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan, sektörün öncü firması Ticimax Bilişim’in e-ihracat modülleri hakkında da bilgi verdi. Modüller arasında “ülkesine göre farklı fiyat etiketi gösteren esnaf ayarı” sistemleri dikkat çekiyor. Sitenin hedef ülkedeki Google aramalarında yükseltilmesi için 100 ayrı ülkede yerelleştirme de yapılabiliyor.

*YANLIŞ PAZARLAMA TAKTİKLERİ: Doğru ülkeye doğru malı doğru fiyat seçenekleriyle satmak, e-ihracat için öncelikli konulardan biridir. Aksi halde firmanın müşteri edinememesi ve edindiklerini de kaybetmesi mümkündür. Bizim e-ihracat modüllerimiz ile firma, aynı ürünü 100 ayrı ülkeye farklı fiyatlarla satabiliyor. Örneğin Amerikalı ya da Avrupalı bir müşteri için 50 dolar/euro olarak görünen fiyat etiketi, Rusya’da çok daha indirimli olarak gösterilebiliyor. Bunu ülkelerin ekonomik seviyelerine göre ayarlayabildiğimiz gibi, söz konusu ürünün o ülkedeki pazar değerini inceleyerek de ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde satıcı istediği ülkeye aynı site üzerinden farklı etiket fiyatlarıyla girebiliyor. Bu da maksimum kar elde etmeyi kolaylaştırıyor. Bu modüllere kendi tabirimizle esnaf ayarı da diyebiliriz.

TÜM ÜLKELERDE ÜST SIRALARA YÜKSELMENİN YOLU

*LOKASYON/DİL PROBLEMİ: Ne kadar iyi bir e-ticaret sitesi olursanız olun, bulunduğunuz ülkenin dışında bir ülkede görünür olmak zordur. Çünkü Google sizi kendi ülkeniz dışındaki aramalarda üst sıralara çıkarmaz. Biz bu sorunu farklı sunucular kullanarak aşıyoruz. 100 ayrı ülkede sunucularımız var. Siteyi tüm bu sunucularda birden o ülkelerin dillerini kullanarak yayınlıyoruz. Bu şekilde tüm ülkelerdeki Google aramalarında site üst sıralara kolaylıkla yükselebiliyor.

MÜŞTERİLER DOLANDIRICI ÇIKABİLİYOR

*MÜŞTERİ DOLANDIRICILIĞI: Bazen yurtdışında bir müşteri ürünü teslim aldıktan sonra bankasını arayarak ‘ben böyle bir alışveriş yapmadım’ diyebiliyor. Banka da Türkiye’deki firmadan parayı geri tahsil ediyor. Firma hem ürünü göndermiş hem de üstüne para ödemiş oluyor. Uluslararası bankalarda haklılığını ispat etmesi de mümkün olmuyor. Bunun için tek çözüm 3D Secure. Çünkü 3D Secure ile müşteri ürünü teslim aldığına dair bir mail onaylaması yapmak zorunda. Bu onaylamayı yaptıktan sonra ‘ben bu alışverişi yapmadım’ deme şansı kalmıyor.

TOPLU KARGO ALIMI ŞART

*KARGO ÜCRETLERİ: Bir ürünün yurtdışına kargo maliyeti bir e-ticaret sitesinin kaldıramayacağı ölçülerde. Bu sorunun çözümü için e-ticaret sitelerinin bir araya gelerek toplu kargo alımı yapması gerekiyor. Ya da tıpkı Çin’de olduğu gibi devlet, posta servisiyle anlaşma sağlayabilir. E-ihracat yapan firmalar bu anlaşma çerçevesinde ürünlerini indirimli olarak kargolayabilirler. Çinli e-ihracat siteleri söz konusu anlaşma sayesinde tüm dünyaya ücretsiz kargolama yapabilmekteler. Kurulabilecek bir organize lojistik merkezi ile de toplu kargo anlaşması sağlanarak bu maliyet düşürülebilir.

PAYPAL ÇEKİLDİ ÖDEME SORUNU BAŞLADI

*ÖDEME SİSTEMLERİ: Her ülkenin kendine özgü olan ödeme sistemleri, sınır ötesi alışverişteki en önemli problemlerden biri. Dünyadaki popüler çevrimiçi ödeme sistemlerinden biri olan Paypal’ın Türkiye’de lisansının iptal edilmesiyle ödeme problemi kendini daha çok göstermeye başladı. Biz Ticimax olarak bu sorunu mevcut e-ihracat modüllerimizle aşabiliyoruz. Türkiye’deki lisanslı ödeme kuruluşlarının birçoğu da yurtdışından ödeme alabiliyor. Bunun dışında şirketler banka sanal poslarını da yurtdışı çekimlerine ve yabancı para birimlerine çekime açtırabiliyorlar. Ancak burada dolandırıcılıklara karşı 3D Secure çok önemli, kesinlikle sanal pos kullanacak işletmelerin yurtdışı çekimleri için hatta yurtiçi çekimleri için bile 3D Secure hizmetini almaları gerekiyor.

SATICI KENDİ MALINI İTHAL ETMEK ZORUNDA KALIYOR

*İADE PROSEDÜRLERİ: Yurtdışına e-ticaret firması tarafından ihraç edilmiş bir malın beğenilmemesi durumunda geri iade edilmesi de büyük bir sorun teşkil ediyor. Satıcı malını gümrükten alırken tekrar para ödeyerek o malı ithal etmek zorunda kalıyor. Şimdi bu konu bakanlığın da gündeminde. En kısa sürede sorunun aşılacağını düşünüyoruz.

RAKAMLARLA SINIR ÖTESİ ALIŞVERİ

-Türkiye’nin e-ihracat hacminin 2018’e kadar 3 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

-Türkiye’nin 77 şehrinden 100 ülkeye e-ihracat yapılıyor. Şirket başına ortalama 34 farklı pazara satış yapılıyor.

-Dünyada yaklaşık 90 milyon kişi yurtdışındaki web sitelerinden düzenli olarak alışveriş yapıyor. 2018’e gelindiğinde bu rakamın 130 milyona ulaşması bekleniyor.

-Dünya e-ticaret sektörü 2 trilyon dolar civarında. Bunun 200 milyar doları sınır ötesi alışverişten geliyor. 2018 yılında ise bu rakamın 300 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

-Sınır ötesi alışverişte en çok harcayanlar; ABD (27 milyar dolar), İngiltere (19 milyar dolar), Fransa (10 milyar dolar), Almanya (10 milyar dolar), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (toplam 15 milyar dolar).

-Dünya genelinde sınır ötesi alışverişçilerin en çok tercih ettikleri beş ülke; ABD (%25), Çin (%19), İngiltere (%14), Almanya (%11) ve Japonya (%5).

-Türkiye; Hollanda, Rusya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın “en çok sınır ötesi alışveriş yapılan ülkeler” listesinde ilk 10’da yer alıyor.

-ABD’de kullanıcıların yüzde 36’sının sınır ötesi alışverişlerini mobil üzerinden gerçekleştirdiği görülüyor. Bu rakamı yüzde 33 ile İngiltere takip ediyor.

-Tüketicilerin sınır ötesi alışverişte satın almayı tercih ettikleri ürün kategorileri sırasıyla; Giyim Ayakkabı Aksesuar (%49), Tüketici Elektroniği (%32), Dijital Eğlence ve Eğitim (%31), Seyahat (%31), Eğlence Eğitim (%29), Oyuncak ve Hobi (%26).

-Sınır ötesi alışverişe yönlendiren başlıca etmenler ise şunlar; Kendi dilinde hizmet verilmesi (%58),ücretsiz kargo (%50), Güvenli ödeme (%47), Kendi ülkesinde o ürünü bulamaması (%41), Ücretsiz iade gönderimi (%38), Kendi para biriminde ödeme yapabilme imkanı (%3).