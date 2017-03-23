28 Mart 2017 Salı
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e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da

Ceyhun Mısırlıoğlu Canlı Yorum

e-Safe Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik risklerini alanında uzman 18 konuşmacıyla değerlendiriyor.

30 Mart 2017, Perşembe günü yapılacak olan e-Safe Siber Güvenlik etkinliğine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk ÖZLÜ ve BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan’ın katılacak.

Program konuları ise;

– Siber Savaşlar ve Siber İstihbarat

– Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik

– Kamu Yönetiminde Bilgi Güvenliği ve Kompartımantasyon

– Ulusal Seviye Siber Güvenlik Merkezleri / Tehditler ve Fırsatlar

– İnsan Merkezli Yeni Nesil Siber Güvenlik Yaklaşımı

– Siber Suç ve Siber İstihbarat

– Modern İş Dünyasında Siber Operasyon Yönetimi

– Proaktif ve Saldırgan Siber Güvenlik

– Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik Riskleri

– Kuantum Sonrası Kriptografi

– Finans Sektöründe Siber Güvenlik Önlemleri

– Büyük Veri ve Yapay Zeka Destekli Güvenlik

– Ağ ve Veri Güvenliği

– Mobil Cihazların Güvenliği

– Adli Bilişim Çözümleri

 

Hakkında Ceyhun Mısırlıoğlu

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