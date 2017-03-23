e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Ankara’da

e-Safe Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik risklerini alanında uzman 18 konuşmacıyla değerlendiriyor.
30 Mart 2017, Perşembe günü yapılacak olan e-Safe Siber Güvenlik etkinliğine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk ÖZLÜ ve BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan’ın katılacak.
Program konuları ise;
– Siber Savaşlar ve Siber İstihbarat
– Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik
– Kamu Yönetiminde Bilgi Güvenliği ve Kompartımantasyon
– Ulusal Seviye Siber Güvenlik Merkezleri / Tehditler ve Fırsatlar
– İnsan Merkezli Yeni Nesil Siber Güvenlik Yaklaşımı
– Siber Suç ve Siber İstihbarat
– Modern İş Dünyasında Siber Operasyon Yönetimi
– Proaktif ve Saldırgan Siber Güvenlik
– Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik Riskleri
– Kuantum Sonrası Kriptografi
– Finans Sektöründe Siber Güvenlik Önlemleri
– Büyük Veri ve Yapay Zeka Destekli Güvenlik
– Ağ ve Veri Güvenliği
– Mobil Cihazların Güvenliği
– Adli Bilişim Çözümleri