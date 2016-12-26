Girişimcilere e-ticaret de sürpriz fırsatlar;

Avrupa’nın lider e-ticaret firması Dreamcommerce’un Türkiye’deki platformu Zencommerce; girişimcilere ve firmalara anlamlı bir yılbaşı hediyesi sunuyor.

İnternetin yaygınlaşması ve mobil ticaretin güçlenmesiyle giderek dijitale kaymaya başlayan e-ticaret, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yılbaşı döneminde en yoğun günlerini geçirecek. Milyonlarca müşterinin mobil cihazlarından sanal mağazalara akın edeceği günlerde Zencommerce.com; girişimci adaylarına e-ticarete dâhil olmaları için son dakikaya kadar sürpriz fırsatlar sunacak.

E-ticaret geleneksel alışverişin yerini alıyor

E-ticaretin yılbaşı dönemini canlandırdığına en iyi örnek ABD’de Şükran Günü’nü takip eden Kara Cuma ve Siber Pazartesi. Amerikalılar 2016’da Kara Cuma siparişlerinin yüzde 48’ini mobil cihazlardan yaparken, aynı alışkanlığı Siber Pazartesi’de de gösterdi.

Küresel alanda hızla değişim gösteren alışveriş dinamiklerini değerlendiren Zencommerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas “ABD’de Kasım-Aralık perakende e-ticaret satışları 56,4 milyar dolara ulaşırken, mobil e-ticaretin bu rakamdaki payı 12,6 milyar dolar oldu. Siber Pazartesi’nin 2016’da getirdiği gelir ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12,1 artarak 3,45 milyar dolara yükseldi. Türkiye’de ise son birkaç yıldır etkisini hissettiren Kara Cuma, yılbaşı dönemlerinde tüketicileri daha fazla alışverişe teşvik ediyor’’ ifadesini kullandı.