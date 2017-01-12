Efsane dönüyor: Nokia 6 açıklandı

CES 2017’nin son gününde bir süredir beklenen bir açıklama yapıldı, Nokia telefon işine geri dönüyor!

Eski Nokia çalışanlarının kurduğu HMD Global, ilk Nokia markalı telefonları Nokia 6’nın, önümüzdeki haftalarda Çin’e özel olarak satışa çıkacağını açıkladı.

5.5 inç’lik ekrana sahip olan Nokia 6, genel bir Qualcomm SoC kullanacak ve aluminyum bir kasa barındıracak. 1.4 GHz’lik bir işlemci, Adreno 505 GPU ve dahili X6 LTE modem barındıran ürün, 4GB’lık LPDDR3 RAM ile, 64 GB’lık dahili NAND flaş depolama alanına sahip.

16MP’lik f/2.0 odak aralıklı bir kamerası olan Nokia 6, çift LED’li flaş ve ön tarafta 8MP f/2.0’lık bir kameraya da sahip.

3000mAh pili olan telefonun pil ömrü ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Android 7 işletim sistemiyle sunulacak telefonun, yakın zamanda resmi olmasa da ülkemizde de görülmesi bekleniyor.