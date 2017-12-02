Facebook, Messenger uygulamasına yılların eskitemediği oyun olan Tetris’i getirdi. Oyun global paylaşıma açılmadan önce Türkiye’de kullanıma sunuldu.

1984 yılında ilk kez piyasaya çıkan video oyun Tetris, neredeyse her teknolojik platformda sunuldu. Facebook şimdi de yılların eskitemediği Tetris oyununu Messenger uygulamasıyla sundu. Yaklaşık 33 yıldır piyasada olan Tetris oyununa arkadaşlarla oynamayı ve rekabet halindeki kişilerle sohbet etme özelliğini eklendikten sonra erişime Messenger uygulamasıyla açan Facebook, getirdiği günlük görevler ile düzenli oyuncuların tabelada daha hızlı yükselmesine yardım ediyor.

Facebook’un Messenger uygulamasından Tetris’i oynamak isteyen kullanıcıların yapması gerekenler ise önce sohbet bölümüne gidip “+” bölümüne tıkladıktan sonra oyun seçeneklerinden Tetris’i seçmek. Böylelikle kullanıcılar Messenger üzerinden Tetris’i oynayabilir.